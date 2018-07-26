Шестерых руководителей секты "Аум Синрике" казнили в Японии

В Японии
казнили шестерых экс-руководителей запрещенной в России секты "Аум Синрике",
сообщает НСН. Как установил суд, было доказана причастность обвиняемых к
производству зарина, с помощью которого была совершена террористическая атака
на метро в Токио в 1995 году. Тогда погибли более 10 человек, еще 5000
пострадали.
Ранее в министерстве юстиции Японии сообщили, что в начале июля были казненные первые семь из 13 приговоренных к смерти сектантов. Среди них был и основатель организации Сёко Асахара.
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