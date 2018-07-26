Шестерых руководителей секты "Аум Синрике" казнили в Японии

В Японии казнили шестерых экс-руководителей запрещенной в России секты "Аум Синрике", сообщает НСН. Как установил суд, было доказана причастность обвиняемых к производству зарина, с помощью которого была совершена террористическая атака на метро в Токио в 1995 году. Тогда погибли более 10 человек, еще 5000 пострадали.



Ранее в министерстве юстиции Японии сообщили, что в начале июля были казненные первые семь из 13 приговоренных к смерти сектантов. Среди них был и основатель организации Сёко Асахара.