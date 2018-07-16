США хотят через Интерпол добиться выдачи 12 россиян

Вашингтон
намерен обратиться в Интерпол за помощью в экстрадиции россиян, обвиняемых во
вмешательстве в выборы президента США, сообщает udm-info.ru. По словам советника
американского президента Джона Болтона, это решение обусловлено тем, что у
стран нет договора об экстрадиции.
Напомним, что недавно американский Минюст заочно обвинило 12 сотрудников ГРУ в том, что они организовали кибератаку. По данным представителей ведомства, их целью были компьютеры организаций, ответственных за проведение выборов главы государства.
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