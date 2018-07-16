Новая ТВ-передача: нарколог призвал учить россиян пить водку
По словам специалиста, если начать продавать спиртное не в продуктовых магазинах, а в крупных алкомаркетах, то удастся реализовать идею так называемых культурпитейщиков. Она, в свою очередь, подразумевает обучение граждан употреблению горячительного.
Кроме того, Брюн заметил, что в данный момент на российском телевидении существует огромное количество программ, в которых рассказывают о правильном питании, учат путешествовать и одеваться. При этом, по его словам, существует дефицит в сфере "алкогольного образования", передает НСН.
"Стыдливо не рассказываем, как надо пользоваться алкоголем", – признал Брюн. Эксперт подчеркнул, что необходимо выделить "определенное место, где можно вести профилактическую работу".
"Этому надо учить. Трибун для этого мало", – резюмировал нарколог. При этом главный психиатр-нарколог Минздрава сделал оговорку, что подобная программа не должна транслироваться по телевидению в то время, когда ее могут увидеть дети.
Напомним, ранее Евгений Брюн заявил, что ради несовершеннолетних необходимо запретить продажу алкогольной продукции в спальных районах и жилых домах. Специалист убежден, что сейчас многие дети вынуждены наблюдать распитие алкоголя возле подъездов.
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