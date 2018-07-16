Известный блогер получил условный срок за шутки про Коран

Блогер Илья
Мэддисон (настоящее имя Илья Давыдов) решением Тушинского суда Москвы
приговорен к полутора годам условно за шутки на тему религии, сообщает РИА ФАН.
Его дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимый признал свою вину.
Инцидент произошел в 2017 году, когда Давыдов на своем YouTube-канале рассказал шутку про Коран. После этого ему стали поступать угрозы, а видеороликом заинтересовалась полиция.
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