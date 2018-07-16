Забастовка из-за трансфера Роналду собрала пять человек

Объявленная сотрудниками
завода автомобильного концерна Fiat забастовка собрала всего пять человек,
сообщает RT. Работники были недовольны покупкой Криштиану Роналду в туринский
"Ювентус".
По их мнению, потраченные автоконцерном миллионы можно было направить на производство и повышение зарплат. Пришедшие пять человек составляют 0,3% от общего количества людей (1,7 тысячи), работающих на заводе в Мелфи.
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