Дикие лисицы атаковали Москву

Жители столицы жалуются на настоящее нашествие лисиц. Диких животных замечают в разных районах мегаполиса.
Эксперты считают, что лисы ведут себя необычно из-за человека. Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, что они просто занимают освободившуюся нишу в экосистеме.
К решению проблемы столичные власти привлекли ученых, передает НСН. Чиновники вырабатывают план по контролю популяции лисиц в Москве.
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