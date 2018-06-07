Москвичей предупредили об опасном ветре

В МЧС предупредили, что в течение всего дня 7 июня в городе будет дуть сильный ветер. Его скорость составит от пяти до десяти метров в секунду, а порывы будут достигать 15 метров в секунду, передает сетевое издание m24.ru.
Воздух прогреется лишь до 14-16 градусов. Ожидается небольшой дождь. Синоптики по-прежнему оценивают погоду как потенциально опасную.
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