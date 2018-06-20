В состав российского флота вошел новый корабль

Во время торжественной церемонии в боевой состав Военно-морского флота России был принят большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен", передает сайт "Комсомольская правда". Заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук вручил капитану судна Виктору Васильеву Андреевский флаг. Отметим, "Иван Грен" стал первым десантным кораблем, который был спроектирован и построен в новейшей истории страны.