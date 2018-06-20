На Украине переименуют две области

Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Верховной рады Украины поддержал инициативу о переименовании двух областей страны, передает RT. Авторы законопроекта предлагают назвать Днепропетровскую область Сичеславской, а Кировоградскую – Кропивницкой. Документ был внесен в парламент еще в апреле.