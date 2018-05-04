Россия срочно перебрасывает ракетные комплексы на границу с Украиной

Ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" пополнят силы ПВО в Крыму. Части на полуострове полностью обеспечены новейшим вооружением.

Более 20 соединений и воинских частей на полуострове перешли на новые и модернизированные системы вооружений. Их доля в Южном военном округе (ЮВО) превышает 63%, а к концу года достигнет 70%, сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

"Продолжится в текущем году укрепление безопасности воздушного пространства на юго-западном направлении. В частности, в Крыму соединения ПВО будут доукомплектованы штатными подразделениями зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", – приводит слова Дворникова RT.

По словам генерала, на аэродромах боевую задачу готовы выполнить истребители Су-30СМ, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник". На дежурстве стоят комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С".

Днем ранее стало известно, что новейшие радиолокационные станции (РЛС), размещенные в Крыму, взяли под контроль воздушное пространство черноморского бассейна.

Эксперты подчеркивают, что высокоточные системы "Небо-М" обнаружат не только самолет или вертолет, но и крылатую ракету и гиперзвуковой аппарат. Эти комплексы монтируются на машинах, их можно оперативно развернуть в любой части полуострова. "Небо-М" уже доказала свою эффективность на сирийской авиабазе Хмеймим. Системы переброшены в Крым в начале года, они вошли в состав 31-й дивизии ПВО.