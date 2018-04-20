Ищущие раковую опухоль врачи нашли в желудке четыре мягкие игрушки

Необычная история со счастливым концом произошла в Великобритании. Хозяева восьмилетней собаки по кличке Мейси обратились к ветеринарам с жалобами на плохое самочувствие их питомца. Томография показала, что у животного очень увеличены желудок и селезенка, передает сайт "Комсомольская правда". Специалисты предположили, что у сенбернара может быть рак и с согласия хозяев приступили к операции. Однако во время хирургических манипуляций специалисты заметили, что органы животного в полном порядке. А в желудке они обнаружили не раковую опухоль, а четыре мягкие игрушки, которые проглотила Мейси. Собака уже отошла от наркоза и чувствует себя хорошо.