Проститутка-продавец рассказала о феноменальных доходах

Бывший специалист по продажам и маркетингу Лана Уэст учится применять знания основ экономики и товарного продвижения на рынке секс-услуг. Американка осваивает профессию проститутки и делится впечатлениями с журналистами.

Девушка стала легальной путаной в штате Невада, где покупка секса не является преступлением. Лана уверена, что такой бизнес безопасен и экономически выгоден. Она зарабатывает около 30 тысяч долларов в месяц – без малого два миллиона рублей.

Секс-работница предпочитает постоянных клиентов, которых у нее очень много. Она встречается примерно с 40 мужчинами в возрасте от 35 до 60 лет. Благодарные "покупатели" не только с удовольствием платят, но и одаривают даму одеждой и украшениями, берут на себя расходы по аренде, питанию и эксплуатации автомобиля.

Публикация от Lana West (@_lanawest) 14 Мар 2018 в 3:15 PDT

Единственная проблема новоявленной ночной бабочки – негативное отношение родственников и знакомых к ее деятельности. "Папа не разговаривает со мной, а сестра отправляет гневные сообщение в Facebook", – призналась 25-летняя Лана изданию Daily Star.

Публикация от Lana West (@_lanawest) 20 Ноя 2017 в 12:39 PST

Добавим, что проституция легализована во многих странах. В Дании она не запрещена в качестве второй работы, в Бразилии очень легко найти девушку на ночь, даже несмотря на серьезный уровень ВИЧ-инфекции. В Боливии секс-работницы устраивают забастовки, требуя защиты своих прав и свобод. А Бельгия стала одной из первых стран, где к проституции стали относиться как к любому общественно одобряемому труду.