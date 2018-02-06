Россиян попросили не ездить на Мальдивы

Посольство России в Шри‐Ланке рекомендовало россиянам воздержаться поездок на Мальдивы. Из-за политического кризиса в островном государстве начались волнения, передает "360".
Президент республики Абдулла Ямин ввел на 15 дней режим чрезвычайного положения. Таким образом были значительно расширены полномочия силовых ведомств, также разрешено проводить досудебные аресты.
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