Подробности нового коррупционного дела
На необходимости очищения адвокатской среды настаивает все юридическое сообщество. Федеральная палата адвокатов составляет единый реестр адвокатов, лишенных статуса. Доступ к черному списку планируется сделать открытым для всех адвокатских палат. По мнению представителей сообщества, принятые меры помогут в решении вопроса о проникновении в корпорацию недобросовестных юристов.
В России до сих пор фиксируются случаи, когда адвокаты дают взятки судьям за решение вопросов своих подзащитных. В 2007 году в интервью одной из газет известный адвокат Генри Резник сказал, что за подобное действие были привлечены к уголовной ответственности не менее 15 юристов, из которых 12 или 13 оказались бывшими сотрудниками МВД и прокуратуры, пишет "Московский комсомолец". Однако, указывает издание – воз и ныне там и напоминает историю адвоката Ковбасюка.
По версии следствия, в первой половине 2016 года Сергей Ковбасюк передал 600 тысяч долларов экс-сотруднику ФСБ для решения деликатного вопроса. В уголовном деле фигурирует несколько человек, в том числе известный в определенных кругах бывший сотрудник спецслужбы Геннадий Подфигурный и московский адвокат Евгения Семчукова.
Сергей Ковбасюк родился в Самаре, ему 42 года. В 1997 году окончил Военный университет Минобороны, затем работал следователем в ФСБ. Адвокатскую карьеру начал в 2003 году, став учредителем бюро "Адвокаты и бизнес". В числе его клиентов, значились такие крупные компании, как "Икея" и "РусГидро".
Помимо России, Ковбасюк вел активную деятельность и на Украине, включая работу филиала своего адвокатского бюро. Сейчас бизнесмену и юристу грозит лишение статуса адвоката, реальный тюремный срок и большой штраф.
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