Запад восхищен мужеством российского пилота

"Новый герой России" – под таким и похожими заголовками опубликованы посвященные российскому летчику материалы в западных СМИ. Читатели, активно комментирующие сообщения, восхищаются мужеством пилота сбитого в Сирии СУ-25.

В России будут чтить память геройски погибшего офицера, а не критиковать в прессе, как это принято в западных странах, уверены подписчики британской The Daily Mail. Настоящий герой – это основная мысль комментариев, которых набралось под статьей несколько тысяч, передает РИА ФАН.

"Смелый человек, в отличие от крыс, с которыми он сражается", – считает SunlundMakesMeBarf. "Покойся с миром, приятель. Смелый мужчина и настоящий солдат. Готов поспорить, его память будут чтить в России, а не критиковать в прессе и судить, как это сделали бы у нас", — пишет Sandman.

У многих читателей возник вопрос, где террористы достали ПЗРК, из которого они сбили российский штурмовик. "Интересно, а не Обама ли поставлял эти переносные зенитные системы?" – спрашивает PeterM_Williams. "Где они достали такие ракеты? Это самое пугающее в этой истории. Они могут перейти на гражданские самолеты. А мы только и делаем, что обвиняем (Башара. – Прим. ред.) Асада", – замечает Lukas.

Подписчики сравнивают подвиг россиянина с тем, как сражались русские во время Второй мировой войны. "Цивилизованный мир должен поднять тост в его честь! Хорошая работа, ты заставил свою страну и весь мир гордиться тобой. Прямо как твои деды во время войны", – пишет Nik Rexna. "Русские сохранили характер своих дедов, которые прошли Вторую мировую войну. Крепкие ребята. Можете представить себе, чтобы современное поколение неженок, растущее сейчас на Западе, смогло им что-то противопоставить?" – спрашивает talibasher.





Множество откликов собрала новость и в соцсети Facebook. Так, на странице издания Tribunist подписчики желают "настоящему воину Роману" легкого пути в Валгаллу. "Крутой воин", "Он ушел как настоящий солдат", "Герой!" – пишут комментаторы.



Су-25СМ ВКС России был сбит выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса над Идлибом на северо-западе Сирии 3 февраля, пишет РИА ФАН. Майор Филипов катапультировался, успев сообщить о своем решении командованию, позже связь прервалась.



Спустя несколько часов в интернете появились видео с места падения самолета Су-25СМ. На них несколько боевиков, выкрикивая проклятия в адрес русских и России, топчут красную звезду российских ВКС на крыле горящего штурмовика.

Окруженный боевиками офицер застрелил нескольких врагов, а затем, чтобы не сдаваться в плен, подорвал себя гранатой. Романа Филипова представили к званию Героя России посмертно.