Россиян возмутила недешевеющая красная икра

В Южно-Сахалинске покупатели устроили скандал из-за высоких цен на красную икру – со слов местных жителей, стоимость консервов на рынке осталась прежней, хотя СМИ писали о резком падении цен. Подробности сообщает телеканал "360" со ссылкой на Sakhalin.info.



Продавцы постарались успокоить разгневанных покупателей. Они заявили, что поставщики цены не изменили, несмотря на обещания Росрыболовства о снижении стоимости деликатеса в два раза на фоне успешной путины.



