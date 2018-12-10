Умер самый мускулистый в мире кенгуру

Кенгуру Роджер, прозванный самым мускулистым в мире, скончался в заповеднике недалеко от австралийского города Алис-Спрингс. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу парка.



Всемирно известный кенгуру дожил до 12 лет и скончался от старости. "Роджер прожил прекрасную долгую жизнь, его любили миллионы людей по всему миру. Мы будем скучать по тебе", – говорится в обращении руководителя заповедника Криса Барнса.

Кенгуру стал известен в Сети после того, как в 2015 году сотрудники парка опубликовали несколько забавных видеороликов с его участием. Наибольшее число просмотров набрал сюжет, где Роджер передними лапами разрывает жестяные ведра.



В Instagram заповедника также регулярно публиковались снимки со знаменитым кенгуру. Сейчас там можно найти последнюю фотографию, сделанную всего за несколько дней до его кончины.

