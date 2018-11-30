Самый крупный подросток сбросил 100 килограммов

Самый крупный подросток в мире сбросил около ста килограмм. 14-летний мальчик из Индии надеется, что теперь он станет более самостоятельным.

В прошлом Михир Джаин питался в основном жареной едой и газированными напитками. Из-за вредной пищи и малоподвижного образа жизни он весил 237 килограммов. В апреле этого года мальчику сделали операцию шунтирования желудка, в результате которой он сбросил около 100 килограммов. Теперь Джаин может ходить без помощи родителей. На прошлой неделе он впервые побывал в кинотеатре, где увидел фильм "Веном". Теперь подросток весит 140 килограммов и питается исключительно здоровой пищей.

"Я чувствую себя очень хорошо. Я не могу поверить, что смог сбросить так много. Это был тяжелый труд, но мне удалось это сделать. Я буду и дальше стараться следить за своим весом. Теперь я стал более самостоятельным", – поделился он.

Мать Михира рассказала, что проблема ожирения возникла, когда мальчику еще было пять лет. "Врач сказал, что необходимо провести операцию. Но он был слишком маленький, поэтому ему давали вместо этого много лекарств. Но у препаратов были побочные эффекты, которые привели к тому, что его ноги стали очень слабыми. Мой сын сидел на постели весь день и постоянно ел", – поведала женщина. Она считает, что причиной ожирения могла стать не только вредная еда, но и лекарства.

Так как мальчик был постоянно прикован к постели, он не мог ходить в школу, и его пришлось перевести на домашнее обучение. В конце концов он перестал общаться со всеми своими друзьями. "Ему не нравилось сидеть на одно месте все время. Каждый ребенок хочет гулять и проводить время с друзьями, но он не мог себе этого позволить", – добавила она. Матери "было очень тяжело" видеть сына в таком состоянии.

В конце концов родителям удалось отвезти подростка к доктору. Михиру пообещали сделать операцию, если он сядет на диету на три месяца и сбросит хотя бы сорок килограммов. "Я был полон решимости, когда доктор озвучил это условие. Это стало толчком для движения вперед. Я совсем не боялся хирургов, я просто хотел, чтобы мне стало лучше", – рассказал мальчик.