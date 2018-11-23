Москвичей готовят к обжигающим морозам

На следующей неделе в столичный регион придут настоящие зимние морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Уже в понедельник мы ощутим затоки свежего холодного воздуха из Арктики, а со вторника будет заметно усиление настоящих морозов, и вторая половина недели покажет зимнюю погоду в преддекабрьском исполнении", – заявил эксперт. Кроме того, в ближайшее время ожидается небольшой снег, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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