В каком регионе России выпадет первый снег

Пока в центре России будет продолжаться бабье лето, на азиатской территории страны успеет похолодать. Более того, не исключено выпадение первого снега.

По словам заведующего отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева, снег и ветер со скоростью до 24 метров в секунду не исключены на севере Якутии. В столичном регионе, по прогнозам экспертов, будет достаточно тепло, передает телеканал "360".