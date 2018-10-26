Путин ловко вышел из казусной ситуации
Глава региона по ошибке села в кресло, предназначенное для Владимира Путина. Однако российский лидер не стал просить даму пересаживаться, он с улыбкой передвинул бумаги на свою сторону.
Президент пошутил, разрядив обстановку. "Ничего страшного. Тоже хорошее место", — цитирует Путина Life.ru.
Также во время рабочей поездки в Уральский федеральный президент побывал в Ханты-Мансийском Музее природы и человека. Там российскому лидеру рассказали о сотворении мира и преподнесли подарки, в частности, оленеводческий пояс из кожи с железными и костяными пластинами.
Отметим, Владимир Путин часто демонстрирует прекрасное чувство юмора. Как писали "Дни.ру", ранее президент России пошутил над помощником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном.
"Насколько я помню, на гербе США изображен орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны – оливковую ветвь как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал – остались одни стрелы?" – спросил Путин Болтона. Встреча прошла в конструктивном ключе.
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