Путин искрометно пошутил над посланником Трампа
Владимир Путин высказался о гербе Соединенных Штатов. "Насколько я помню, на гербе США изображен орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны – оливковую ветвь как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал – остались одни стрелы?" – цитирует российского лидера Telegram-канал RT.
Глава государства добавил, что было бы полезно продолжить прямой диалог и с американским президентом Дональдом Трампом. "Прежде всего на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся. Ну, например, в Париже", – заявил Путин Болтону.
В свою очередь советник президента США по нацбезопасности отметил, что Трампу будет приятно встретиться с Путиным в Париже. Ранее Болтон встретился с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.
Полтора часа в Кремле: Завершилась встреча Владимира Путина и Джона Болтона pic.twitter.com/dnyXA8bLcl— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 октября 2018 г.
Как писали Dni.Ru, встреча прошла в конструктивном и деловом ключе. Патрушев и Болтон обсудили ситуацию в Сирии, Иране и КНДР. Стороны поговорили о перспективах выстраивания диалога между Москвой и Вашингтоном по стратегическим вопросам безопасности на различных уровнях.
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