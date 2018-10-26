Известие о смертельной болезни будущей королевы вызвало шок

"Хронический фиброз легких" – такой диагноз поставили медики наследнице норвежского престола. Лечения заболевания на сегодняшний день не существует.

О заболевании 45-летней норвежской кронпринцессы стало известно из официального заявления королевского дворца Норвегии. Метте-Марит в течение нескольких лет страдала от проблем со здоровьем, но их причины были неясны. И вот диагноз поставлен – у будущей королевы необычный вариант фиброза легких. Болезнь может вызывать серьезные проблемы с дыханием, а лечить ее медики не умеют.

Метте-Марит стала кронприцессой Норвегии в 2001 году. Бывшая официантка, мать-одиночка вышла замуж за наследного принца Хокона. Метте-Марит часто называют современной Золушкой. Она родила будущему королю двоих детей, ее дочь Ингрид Александра – будущая наследница норвежского престола.

Причины, по которым последовало официальное заявление дворца о страшном диагнозе, объяснила сама принцесса. По словам Метте-Марит, она была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы не возникало вопросов по поводу ее отсутствия на официальных раутах.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, кронпринцесса планирует выполнять свои обязанности. "Моя цель по-прежнему заключается в том, чтобы работать и участвовать в официальных мероприятиях в максимально возможном объеме", – приводит слова Метте-Марит британское издание Daily Mail.

Как заявляют врачи, очень трудно прогнозировать, сколько проживет пациент с таким серьезным диагнозом. Медики надеются, что наблюдения за течением болезни помогут им определиться с ответом.