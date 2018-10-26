Дождались: Россию обвинили в отправке бомб политикам США
Поиски отправителя смертельных посылок ведутся в штатах Нью-Йорк и Флорида. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на ФБР, власти отследили путь почтовых отправлений. Они пришли к выводу, что несколько из них прошли сортировку во Флориде – следовательно, были отправлены из этого штата.
Тем временем вину за разразившийся сандал возложили на Москву. За отправкой взрывных устройств политикам в США могла стоять Россия, заявил в эфире MSNBC ведущий Чак Тодд.
"Я боюсь, что это тоже может быть какая-то российская операция. В некотором смысле мы не можем исключать какие-либо варианты. Россия пытается разделить американское общество", – заявил он.
Ранее сообщалось, что в США направили взрывные устройства десяти знаменитостям. Посылки были адресованы бывшему лидеру США Бараку Обаме, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, актеру Роберту Де Ниро, бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену и другим.
Бомбы до адресатов не дошли – их удалось обнаружить и обезвредить, напоминает телеканал "360". На некоторых пакетах были исламские символы, однако спецслужбы считают, что это сделано для отвода глаз.
#ClintonBomb #sorosbomb #CNNBomb— The left can't meme (@skife8) 24 октября 2018 г.
hmmmmmmmmmmmm who reps this flag again? I cant remember. Can someone remind me WHO USES THIS FLAG pic.twitter.com/DEv99aMSSK
Напомним, что в последнее время Россию обвиняют во всех постигающих США неприятностях, в том числе во вмешательстве в американские выборы. Кроме того, Вашингтон поддерживает Лондон, бездоказательно обвинивший Москву в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
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