Мир в панике: известных политиков забросали бомбами

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
Пугачеву ткнули носом в грязные измены Галкина
"Молюсь": исхудавшая Степаненко сделала заявление о "смертельной" болезни
Без трусов и в шубе: стареющая Волочкова выставила свои прелести
Галкин взорвался из-за бойни в Керчи
партнеры
Среда 24 октября
Лента новостей
22:12
Покалеченные в римском метро россияне приготовили жесткий ответ
22:02
Подросшая дочь скинула Тимати с трона
21:55
Кудрявцева больно ударила бездетного Олешко
21:55
Российские полярники устроили поножовщину
21:43
Житель Башкирии надругался над 11-летней дочерью
21:31
Отвергнутый жених Бузовой взбудоражил народ откровением
21:24
Утопившую младенца россиянку отдали под суд
21:15
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 октября 2018 года
21:09
Утомивший жену истериками Епифанцев разводится
20:24
Агутин выставил напоказ Варум без штанов
20:22
В "Единой России" успокоили дачников: налога на огород не будет
20:18
В Ижевске пьяные граждане до смерти избили собутыльника
20:11
В Казани при пожаре погиб мужчина
19:52
Для чего нужен парламентский контроль над исполнением бюджета
19:44
Максим Фадеев сделал заявление после страшной травмы
19:33
Под Екатеринбургом произошла массовая авария
19:13
"Столько пить невозможно!": Моргунову прополоскали на Первом канале
19:10
Под Тюменью девушка чудом спасла ребенка из загоревшегося авто
19:02
Плативший за услуги любовник-миллиардер упал в ноги Боне
18:26
Устроившего бойню в Керчи студента готовили террористы
18:17
Обнажившая грудь Малахова потрясла кинофестиваль
17:51
На "трассе смерти" под Омском произошло страшное ДТП
17:35
Утонувшая в деньгах Волочкова поплатилась за жадность
17:34
Кусок Крымского моста подняли со дна
17:14
Прикованную к постели Лободу срочно прооперировали
16:47
Госдума приняла бюджеты трех федеральных фондов
16:43
Знаменитая ведущая Ирена Понарошку родила
16:34
В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
16:32
Скорбящая Гузеева обратилась к Максаковой после нападения
16:24
"Выхожу замуж!": Кожевникова внезапно показала свадебный наряд
16:21
Оголившая часть тела Утяшева возбудила шикарной фигурой
16:16
"Мать-перемать": отсудившей сына у Кержакова Тюльпановой врезали за наркотики
15:56
В Липецке воспитательница детсада избивала двухлетнего ребенка
15:42
Из-за пьянства Моргуновой сын закатил скандал на Первом канале
15:32
В Москве пройдет благотворительный вечер с участием молодых звезд оперы
15:26
Красавица-жена больного раком Юдашкина восхитила образом
15:25
Как посадить лицо на "диету"
15:22
Самая крупная женщина России нашла себе жениха
14:50
Телезвезду растерзали за фото голой 4-летней дочери
14:50
SQUID покоряет смартфоны россиян
14:48
Пынзарь из "Дома-2" в бикини показала жировые складки
14:37
При отчете в Думе будут оценивать, как министерства реализуют поручения президента
14:36
Алчная Цымбалюк-Романовская отказалась работать учительницей
14:29
Россиянин год насиловал 13-летнюю дочь
14:13
Бузову вывели на чистую воду
14:10
Звезда российских сериалов рассказала о смертельной зависимости
14:07
Солнцев намекнул на измену жены-пенсионерки
13:55
Россиянам предсказали месяц сексуальной опасности
13:51
Известного артиста обокрали в такси
13:42
Устроившего бойню в Керчи сделали поп-звездой
13:26
Доза кайфа: любители бега живут в эйфории
13:19
Стафилококк и кишечная палочка: вся шаурма в Москве оказалась опасной
13:18
Концерты под угрозой отмены: поклонники молятся за Лободу
13:06
Госдума приняла в первом чтении бюджет 2019-2021
12:58
Украина сделала проезд по Крымскому мосту платным
12:56
Безногая модель ошеломила народ своими секс-фото
12:49
Рухнувший башенный кран убил человека
12:43
На Татьяну Арнтгольц напали после спектакля
12:28
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
12:27
Дроботенко сообщил о смерти известного юмориста
12:22
Вскрылось странное прошлое Марии Захаровой
12:21
Почему разводятся женщины
12:08
Фура во время ремонта задавила водителя
12:01
Сын шокировал Королеву необычным выбором
11:49
Шнуров впервые высказался о тайной свадьбе
11:47
Прививка поможет навсегда бросить курить
11:46
Загитова трусливо избегает встреч с Медведевой
11:40
Кейт Миддлтон стала "суповым набором" на фоне сияющей Меган Маркл
11:27
Исхудавшая донельзя Михалкова призналась в серьезной болезни
11:13
Киркоров молчит о смерти близкого человека от рака
11:10
Курсу доллара пообещали быстрый разгон до сотни
10:54
В ТЦ на юге Москвы обрушился эскалатор
10:35
Названы самые пьющие города России
10:26
"Боюсь за свою жизнь": племянница Скрипаля прячется от спецслужб
10:16
Дочь Майкла Джексона выходит замуж
10:08
Анджелина Джоли ушла в монастырь
10:00
"Такое узнал": Галкину открыли глаза прямо на шоу
09:54
Опубликованы вопиющие данные о бойне в Керчи
09:47
Россиянин вез мертвую жену на Украину под видом спящей
09:26
Против суда: взбешенный Кержаков отказался отдавать сына
09:18
На МКАД из-за смертельного ДТП парализовано движение
09:11
На Украине растерзали телеведущую за интервью с "погибшей" в Керчи
09:02
Во всем мире внезапно сломались iPhone
08:39
Жутко располневшая Меган Маркл вывалила на публике огромный живот
08:38
"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на покалеченных в метро россиян
08:09
Лобода в больнице в тяжелом состоянии
22:54
Подробности жуткого происшествия с фанатами ЦСКА в метро
22:01
Кержаков вышел из себя после удара от бывших жен
21:49
Ведущая "России 1" извинилась за интервью с "погибшей" в Керчи
21:30
В Замбии приготовились к убийству тысяч бегемотов
21:28
Десятки пострадавших и оторванная нога: фанатов ЦСКА затянуло в рухнувший эскалатор (видео)
21:23
Народ набросился на Рудковскую и Лепса за неуместную вечеринку
20:59
Легендарному составу "Миража" запрещают исполнять хиты группы
20:43
Мать Вороненкова впервые после его смерти заговорила с Максаковой
20:26
В Урюпинске четыре часа тушили горящий завод
20:16
Нетерпеливый водитель устроил массовую аварию в Удмуртии
20:11
В Казани автобус сбил девушку
19:58
В Нижнем Тагиле за убийство женщины и школьницы задержали двух подозреваемых
19:58
"Не первой свежести": Лолита странно высказалась о молодом муже
19:53
Ночью в Тюмени сгорели дом и машина
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В уголовном деле Цымбалюк-Романовской всплыл новый фигурант
Алчная Цымбалюк-Романовская отказалась работать учительницей
Жутко располневшая Меган Маркл вывалила на публике огромный живот
На могиле Марьянова появился его повзрослевший сын
Десятки пострадавших и оторванная нога: фанатов ЦСКА затянуло в рухнувший эскалатор (видео)
Викторию Боню заставили извиняться перед любовником-миллиардером
Политика

Мир в панике: известных политиков забросали бомбами

Кадр из фильма "Штурм Белого дома"
Неизвестный злоумышленник держит в страхе Вашингтон и Нью-Йорк: известные политики, и не только они, получили по почте смертельные посылки с бомбами. Спецслужбы успели обезвредить взрывные устройства до того, как они попали в руки адресатам.
прочитано 2350 раз

Американская полиция, ФБР и даже секретная служба, отвечающая за безопасность президента, подняты по тревоге. Перехвачены, по крайней мере, четыре посылки с бомбами, отправленные по почте.

ПО ТЕМЕ

В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба

"Стыдит себя и страну": Хиллари Клинтон назвали позором США

Трамп выступил с дерзкими обвинениями в адрес России

В смертельных коробках были примитивные, но вполне себе работоспособные взрывные устройства. Они предназначались политикам Хилари и Биллу Клинтон, Бараку Обаме, финансисту Джорджу Соросу.

Посылки также были отправлены в офис крупнейшей американской компании CNN и даже в Белый дом. Правда, ближе к вечеру пресс-служба американской администрации объявила, что Трампу никто ничего не посылал.

Джордж Сорос. Фото: GLOBAL LOOK press/Qiu Feng

Все началось в понедельник, 22 октября. В тот день взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса. Полиция сообщила, что устройство не сработало самостоятельно и саперы произвели управляемый подрыв. Сороса в тот момент не было дома.

Эксперт Виталий Вехов в эфире радио Sputnik предположил, кто мог желать зла известному финансисту. Например, ему могли отомстить за цветные революции, организатором которых был когда-то финансист.

Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK press/Dennis Van Tine

"Он финансировал так называемые цветные перевороты во многих странах и за эту свою бурную деятельность нажил немало врагов – как среди обычных граждан, которые так или иначе пострадали в результате этих переворотов, так и в каких-то более влиятельных кругах", – сказал аналитик.

За что бомбу прислали в офис телекомпании CNN, тоже нетрудно догадаться: у журналистов всегда врагов хватает. Ну, а у таких политических монстров, как чета Клинтон или Обама – злопыхателей уж точно выше крыши.

Билл Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK press/Howard L. Sachs

В Америке сразу же вспомнили Теодора Казински, больше известного как Унабомбер. В свое время этот математик, социальный критик, террорист и  анархист развернул в Штатах грандиозную кампанию по рассылке бомб по почте.

С 1978 по 1995 год Казински отправил в посылках 16 бомб, целями были университеты и авиалинии. В результате взрывов погибло три человека и 23 было ранено. Террорист-одиночка объяснял, что его бомбы были крайней мерой, необходимой для того, чтобы привлечь внимание к процессу уменьшения человеческой свободы в обществе из-за современных технологий.

Теодор Казински. Фото: wikipedia.org

Для ФБР Унабомбер стал одной из самых дорогостоящих целей. Его не могли найти почти 20 лет, а когда все-таки поймали, Казински очень долго пытался с помощью адвокатов признания его невменяемым. В итоге террорист все-таки был отправлен за решетку: он получил восемь пожизненных сроков и до сих пор отбывает наказание в одной из тюрем штата Колорадо.

В 2012 года Казински предоставлял свою текущую информацию в ассоциацию выпускников Гарвардского университета, который он окончил в 1962 году.  Свои восемь пожизненных заключений он записал в графу "Достижения" и указал занятие в настоящее время – узник.

Автор: Александр Комаров24 октября 2018, 21:51

Политика

Мир в панике: известных политиков забросали бомбами
Земля в опасности: Кремль ответил вояке Трампу
Путин дал тонущему Порошенко последний шанс на спасение
Меркель разрывается между Трампом и Путиным

Шоу-бизнес

Подросшая дочь скинула Тимати с трона
"Доярка и врушка": Андреевой досталось за предательство своего народа
Кудрявцева больно ударила бездетного Олешко
Отвергнутый жених Бузовой взбудоражил народ откровением

Проишествия

В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
Известный музыкант нелепо погиб на съемках клипа
В Театре Стаса Намина работал убийца

Lifestyle

МХТ начали ломать ради эпатажной премьеры
Новая серия мультика "Маша и Медведь" появилась в Сети
Мерзко и противно: блокада Ленинграда в скандальном фильме взбесила россиян
Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
Шоу-бизнес

Лобода в больнице в тяжелом состоянии

Артистку госпитализировали накануне концертов
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон стала "суповым набором" на фоне сияющей Меган Маркл

Не спасла герцогиню даже куча побрякушек
Общество

Опубликованы вопиющие данные о бойне в Керчи

Стражи порядка не поверили сообщениям о стрельбе в колледже
Шоу-бизнес

Сын шокировал Королеву необычным выбором

16-летний парень нашел свою дорогу

Гороскоп

Россиянам предсказали месяц сексуальной опасности
Злопамятная Макеева обречена на одиночество
Модный гороскоп для всех знаков зодиака
"Смертельный портал": раскрыта страшная угроза Крымского моста

Фоторепортажи

Пынзарь из "Дома-2" в бикини показала жировые складки
Безногая модель ошеломила народ своими секс-фото
Рудковская и Канделаки поразили светский раут своими разрезами
Беременная Собчак оказалась худее раздобревшей Семенович

Спорт

Загитова трусливо избегает встреч с Медведевой
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк
Зверское избиение футболиста капитаном "Реала" попало на видео
Как Шумахер: Устюгов попал в больницу после страшного падения

Регионы

Кусок Крымского моста подняли со дна
Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
"Убийца-гений": керченский стрелок в одиночку продумал план массовой расправы
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru