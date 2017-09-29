Поклонская осадила Говорухина

Бывший прокурор Республики Крым и депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала известного режиссера, председателя комитета нижней палаты парламента по культуре Станислава Говорухина. По ее словам, голоса ста тысяч человек, выступивших против фильма, являются значимыми.

"Несмотря на высказывания председателя комитета по культуре после "необходимого" просмотра фильма "Матильда" несколькими депутатами этого комитета о том, что 100 000 граждан России это не то количество людей, которых будут слушать, скажу, что это не правда. Люди все правильно делают", – написала Поклонская на своей странице в Facebook.

По ее словам, принято повторное решение о запросе на имя генерального прокурора России о фильме "Матильда". "Который разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет Православные Святыни и религиозные чувства людей", – добавила она.

Напомним, 28 сентября в Москве состоялся закрытый просмотр картины Алексея Учителя "Матильда". Фильм повествует об отношениях наследника престола цесаревича Николая – будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.





Присутствовавший на мероприятии Говорухин отметил, что в картине ему "что-то ему понравилось, а что-то нет". Вместе с тем режиссер выступил против вмешательства в творческий процесс, призвав бороться с вандализмом.

По его словам, художественных претензий к фильму у него нет. При этом он отметил, что в "Матильде" есть некоторые исторические неточности, однако тут же добавил, что не является доктором исторических наук.







О скандале вокруг нашумевшего еще до выхода на экраны фильма высказался и режиссер Никита Михалков. Он уверен: режиссер картины Алексей Учитель сам виноват в создавшемся положении, так как не просчитал заранее возможной реакции зрителей. По мнению Михалкова, неприемлемо погружать в бытовые условия человека, который причислен к лику святых как мученик. "Ты должен понимать, что этого делать не надо", – сказал он.

Выход картины в широкий прокат состоится 26 октября.

