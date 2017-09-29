Поклонская осадила Говорухина
"Несмотря на высказывания председателя комитета по культуре после "необходимого" просмотра фильма "Матильда" несколькими депутатами этого комитета о том, что 100 000 граждан России это не то количество людей, которых будут слушать, скажу, что это не правда. Люди все правильно делают", – написала Поклонская на своей странице в Facebook.
По ее словам, принято повторное решение о запросе на имя генерального прокурора России о фильме "Матильда". "Который разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет Православные Святыни и религиозные чувства людей", – добавила она.
Напомним, 28 сентября в Москве состоялся закрытый просмотр картины Алексея Учителя "Матильда". Фильм повествует об отношениях наследника престола цесаревича Николая – будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
Присутствовавший на мероприятии Говорухин отметил, что в картине ему "что-то ему понравилось, а что-то нет". Вместе с тем режиссер выступил против вмешательства в творческий процесс, призвав бороться с вандализмом.
По его словам, художественных претензий к фильму у него нет. При этом он отметил, что в "Матильде" есть некоторые исторические неточности, однако тут же добавил, что не является доктором исторических наук.
О скандале вокруг нашумевшего еще до выхода на экраны фильма высказался и режиссер Никита Михалков. Он уверен: режиссер картины Алексей Учитель сам виноват в создавшемся положении, так как не просчитал заранее возможной реакции зрителей. По мнению Михалкова, неприемлемо погружать в бытовые условия человека, который причислен к лику святых как мученик. "Ты должен понимать, что этого делать не надо", – сказал он.
Выход картины в широкий прокат состоится 26 октября.
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