Тролли распространяют новый "вирус"

Битву за покупателей ретейлеры переносят на игровое поле. Использование серьезным бизнесом игровых методик, или "геймификация" – один из самых эффективных способов повысить трафик, увеличить средний чек и упрочить эмоциональную связь потребителя с брендом. По данным TechValidate, 30% компаний, которые применяли игровые методики, удалось нарастить клиентскую базу в полтора раза.

Спецпроекты известных компаний доказывают простую истину: человек любит играть, причем независимо от возраста, рода занятий и места жительства, и получать подарки. Потребители с азартом собирают троллей в "Пятерочке", кости домино со смешариками от "Ленты" или сдаются перед тяжелой артиллерией в виде танкобургеров от BurgerKing.

Собирательство в крови у людей. Раньше собирали вкладыши, марки, потом фишки и фигурки из киндер-сюрприза. Коллекционирование в эпоху соцсетей играет новыми маркетинговыми красками – трофеями принято хвастаться в интернете. В Сети создаются группы, где артефактами можно поменяться или даже купить их, где предлагают варианты игр с фигурками, учат прицельно их выбирать в магазине – на ощупь или ориентируясь на коды.

Естественно, покупателей привлекают подарки – особенно те, ради которых не надо ничего нигде регистрировать, копить наклейки или ждать розыгрыша. Идеальный приз – пусть и небольшой, но полученный сразу. Подобные предложения, по оценкам экспертов, повышают средний чек на 5% и посещаемость магазина или точки общепита на 4-7%. А CustomerLifetimeValue (совокупная прибыль компании, получаемая от одного клиента за все время сотрудничества с ним) возрастает до 15-40%.

Механизм такой игромании, ее "вирусный" эффект можно проследить на судьбе троллей из известного мультфильма. Их популярность в поисковой статистике "Яндекса" резко возросла после 22 августа. И дело вовсе не в выпуске новой серии – просто торговая сеть "Пятерочка" запустила акцию "Тролли". Суть ее проста: за каждые 555 рублей в чеке покупателю на кассе вручается одна из 15 фигурок троллей – это не просто игрушка, но еще и ластик, и фишка для настольных игр.

В первую же неделю сказочные персонажи стали в полтора раза интереснее – 278 тысяч запросов в поисковике. Одновременно возникли сотни оригинальных каналов на YouTube (у лидеров – более 1,5 миллиона просмотров) и групп в соцсетях. Их активные участники – отнюдь не только дети. На просторах интернета можно найти множество фото и видеоматериалов, как взрослые люди используют "тролластики" в повседневной жизни, на работе, играют с ними и фотографируют.

"Троллемания" легко объяснима. С одной стороны, мощную поддержку кампании оказывает голливудский бэкграунд Розочки и Алмаза: анимационный фильм, вышедший на экраны в 2016 году, был очень популярен в России, его посмотрели четыре миллиона зрителей. С другой – "Пятерочка" нашла подход к покупателю и смогла действительно заинтересовать аудиторию.