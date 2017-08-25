Как выбрать школьный портфель

Роспотребнадзор обращает внимание родителей, что при выборе ранца надо покупать тот, который соответствует всем нормам качества, установленных ведомством. Детский организм можно легко травмировать неправильным рюкзаком.

Главное требование при выборе – безопасность. Ее ведомство советует обеспечивать светоотражающими элементами и контрастными, разноцветными материалами. Помимо этого, специалисты призывают родителей покупать детям, которые учатся в начальных классах, рюкзаки с жесткой спинкой и адекватных размеров: 30-36 сантиметров в длину или высоту, высота передней стенки изделия около 22-26 сантиметров, ширина – от 6 до 10 сантиметров. Длина плечевого ремня должна быть не менее 60-70 сантиметров.



Не стоит забывать, что при покупке товаров для детей нужно изучить информацию, которая размещена на маркировке. В том случае, если покупатель сомневается в качестве и безопасности товара, он может запросить документы, подтверждающие их. Неправильно выбранный ранец может сильно осложнить жизнь ребенка и родителей. Неправильная осанка и аллергия не самое страшное, что может произойти. Чрезмерная нагрузка на позвоночник, боль в спине и шее, сколиоз, низкая мотивация в учебе и даже остеохондроз – вот чем грозит плохой ранец.

Специалисты ведомства призывают быть максимально бдительными: недобросовестные продавцы не будут заботиться о ваших детях. Нужно всегда проверять состав вещей, которые покупаете ребенку. Недавно в Нижегородской области в составе игрушек нашли свинец, кадмий и кобальт. Роспотребнадзор выписал 580 тысяч рублей штрафов. К сожалению, это не является гарантией безопасности детских товаров.