Образ заступника Украины украли из компьютерной игры

На открытом в Киеве очередном памятнике украинским силовикам, воюющим в Донбассе, изображен герой популярной компьютерной игры. Памятник создан и водружен на средства волонтеров и участников так называемой АТО.

Памятник, посвященный участникам так называемой антитеррористической операции в Донбассе, открыт в Киеве на пересечении улиц Леся Курбаса и Академика Королева. Монумент высотой в два с половиной метра изображает вертикально стоящий меч, стилизованный под крест, который пронзает карту России.

На открытие памятника собрались волонтеры, участники боевых действий, активисты и, по сообщению украинских СМИ, "небезразличные киевляне". Как сообщают местные журналисты, в основу идеи памятника заложен образ ангела-хранителя, оберегающего украинских воинов. В действительности же – это Архангел, персонаж из популярной компьютерной игры Diablo III, слегка подправленный в визуальном редакторе. В отличие от прототипа, украинский Архангел приобрел "жовто-блакытный" окрас крыльев и щит с гербом Незалежной.

Ага, с постером из игры Diablo 3 и колхозным фотошопом

Установили щирые патриоты, а стыдно нам pic.twitter.com/gt6bwVuchL — Aleksandr Sorokin (@sander_f1) 15 августа 2017 г.

"Если говорить о памятнике, то это убого, с точки зрения, вкуса и стиля. Там нет никакой глубокой мысли, а есть нагромождение деталей с вполне очевидным идеологическим посылом", – цитирует РИА Новости доцента Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрия Офицерова-Бельского. Он подчеркнул, что памятник обнажает истинное лицо тех, кто его установил – русофобов и ориентированных на конфронтацию с Россией людей.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook назвал редким сочетанием ненависти и хамства. Он отметил, что несмотря на то, что монумент посвящен погибшим в ходе гражданской войны бойцам ВСУ, в нем нет ни намека на скорбь, "не говоря уже о покаянии за бессмысленно погубленные жизни".