Число пассажиров "Ласточки" до Зеленограда резко возросло

Столичные власти отчитались о работе экспресса "Ласточка", который курсирует между Ленинградским вокзалом и Зеленоградом. Согласно статистике, число пассажиров на этом маршруте резко возросло.

Данные озвучил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. По его словам, пассажиропоток с начала 2017 года вырос на 20%. Чиновник уверен, что москвичи высоко оценили удобство экспресс-поезда, передает сайт "Аргументы и факты".