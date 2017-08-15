В Москве воссоздадут старинный сад

В столичном районе Ростокино при усадьбе Леоново появится сад, утраченный в XX веке. На территории уже ведутся работы по благоустройству.

Новое место для отдыха будет называться садом Будущего. Там создадут партерный цветник и сделают многоуровневую террасу, а также высадят 165 деревьев и более шести тысяч кустарников, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.