Назначен новый директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского

В Москве назначили нового руководителя Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Должность занял доктор медицинских наук, профессор РАН Сергей Петриков, передает сетевое издание m24.ru.
До этого Петриков в течение месяца исполнял обязанности руководителя института. Прошлый директор "Склифа", академик Могели Хубутии, покинул свой пост в июне 2017 года.
Выяснились неожиданные подробности о причине смерти певца
Он использовал интернет-боты для раскрутки политического ток-шоу
О радостном событии сообщили в Instagram
Балерина променяла дождливую Москву на солнечный курорт