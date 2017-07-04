В Москве число многодетных семей выросло вдвое

В Москве в период с 2010 по 2017 год количество семей с тремя и более детьми увеличилось в два раза. Этот показатель достиг значения в 125 тысяч, передает НСН.

Об этом стало известно в ходе заседания президиума правительства столицы, на котором среди прочих выступал заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников. "Наши расходы, наши траты на поддержку семей с детьми в рамках нашей государственной программы соцподдержки жителей города Москвы – мы тратим на это более 49 миллиардов рублей, из которых 26,8 миллиарда рублей – это прямые социальные выплаты", – отметил он.



