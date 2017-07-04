Москвичей бесплатно научат рисовать

В столице в рамках акции "Московский пленэр" дадут больше 60 бесплатных открытых уроков рисования. Мероприятия намечены на 15 июля, пишет газета "Известия" со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Участие в мастер-классах смогут принять все желающие с любым уровнем подготовки. Темой пленэра станет творчество Ивана Айвазовского по случаю 200-летия со дня рождения художника.
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