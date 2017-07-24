Перед смертью советский миллионер доверился шарлатану

Несмотря на то что официальная причина смерти первого легального миллионера СССР Артема Тарасова не называется, есть версия, что это – экспериментальный метод лечения рака. О том, что у него онкология, бизнесмен заявил еще в 2010 году.

Узнав диагноз, Тарасов стал искать нетрадиционные способы лечения. Операцию и химиотерапию он посчитал неэффективными.

Примерно в это же время на предпринимателя вышел некий профессор, доктор, практикующий экспериментальное лечение рака. Он заявил, что знает, как прожить до 200 лет, за что многие считают его шарлатаном.

Профессор рассказал Тарасову, что его метод лечения опухоли не предполагает использования всех тех лекарств, которые применяют онкологи по всему миру. Якобы от заболевания можно избавиться с помощью хлорофилла, сообщает сайт "Комсомольская правда".

"Это очень спорный метод", – считает доцент Российского онкологического научного центра им. Блохина Николай Ч. "Лечебный эффект небольшой, если вообще есть. Сначала пациенты платят бешеные деньги за этот "экспериментальный метод", а потом приходят к нам, потому что болезнь продолжает развиваться", – заявил специалист.

Оказавшийся с болезнью один на один Тарасов поверил в экспериментальный метод и испробовал его на себе. Более того, он не раз рекламировал лечение хлорофиллом на телевидении и в Сети.

По словам людей из окружения предпринимателя, до последнего момента Артем Михайлович выглядел совершенно здоровым. Первой о смерти советского миллионера сообщила его гражданская жена Елена Дмитрук.

Напомним, бизнесмен Артем Тарасов скончался 22 июля в своей московской квартире на Земляном Валу в возрасте 67 лет. Предприниматель болел пневмонией. Он был одним из первых кооператоров в СССР. Получив зарплату в размере трех миллионов рублей в 1989 году, он фактически стал первым легальным миллионером в Советском Союзе.