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Общество

Большинство призывников из Москвы приходят в военкомат сами

прочитано 146 раз

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Москвы Николай Ризниченко рассказал о том, как всего за десять лет изменилось отношение молодых жителей столицы к службе в армии. "Десять лет назад, когда я пришел в военный комиссариат, желающих служить в армии было 60%, и порядка 10% нам приходилось искать с помощью угрозыска. Сейчас все поменялось: до 85% приходят сами", – цитирует его агентство городских новостей "Москва". Военный чиновник уточнил, что согласно принятому порядку все призывники вызываются в военкомат повесткой, однако подавляющее большинство теперь приходит с удовольствием. В ходе весенней призывной кампании в Москве было призвано около 6,5 тысячи человек.

20 июля 2017, 19:28

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