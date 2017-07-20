Большинство призывников из Москвы приходят в военкомат сами

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Москвы Николай Ризниченко рассказал о том, как всего за десять лет изменилось отношение молодых жителей столицы к службе в армии. "Десять лет назад, когда я пришел в военный комиссариат, желающих служить в армии было 60%, и порядка 10% нам приходилось искать с помощью угрозыска. Сейчас все поменялось: до 85% приходят сами", – цитирует его агентство городских новостей "Москва". Военный чиновник уточнил, что согласно принятому порядку все призывники вызываются в военкомат повесткой, однако подавляющее большинство теперь приходит с удовольствием. В ходе весенней призывной кампании в Москве было призвано около 6,5 тысячи человек.

