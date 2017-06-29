От рыбаков сбежал приглашенный на фотосессию карп
Забавное видео опубликовала Daily Mail. Два приятеля, вытянув из воды здоровенного карпа, решили с ним сфотографироваться. Улучив момент, рыбина ударила хвостом и ушла из объятий позировавшего с ней рыбака.
Поймать карпа снова приятелям так и не удалось. Ударив несколько раз хвостом по прибрежной гальке, карп пробрался к воде и был таков.
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