От рыбаков сбежал приглашенный на фотосессию карп

Пойманный карп, с которым решили сфотографироваться рыбаки, воспользовался моментом и попытался вернуться обратно в воду. Зазевавшись, рыбаки выпустили добычу из рук – и через секунду карп уже нырнул обратно в водоем.

Забавное видео опубликовала Daily Mail. Два приятеля, вытянув из воды здоровенного карпа, решили с ним сфотографироваться. Улучив момент, рыбина ударила хвостом и ушла из объятий позировавшего с ней рыбака.



Поймать карпа снова приятелям так и не удалось. Ударив несколько раз хвостом по прибрежной гальке, карп пробрался к воде и был таков.