В Москве нашли надгробие приближенной Петра I

В центре столицы археологи нашли надгробие XVII века. Выяснилось, что плита была установлена на могиле Анне Ртищевой, приближенной императора Петра I, передает НСН со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.



Надгробие из белого известняка обнаружили в траншее при прокладке водопроводных труб вдоль стены Сретенского монастыря. По словам археологов, это уникальная находка: надпись на плите, выкрашенной в синий цвет, сохранилась отлично.