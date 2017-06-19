Видеоигры признали полезными для интимной жизни

Итальянские ученые установили связь между видеоиграми и продолжительностью полового акта. По мнению исследователей, интимная связь у геймеров, как правило, длится дольше, чем у остальных представителей сильного пола.

Специалисты подчеркнули, что мужчины, которые играют в видеоигры хотя бы час в день, меньше подвержены преждевременному окончанию полового акта, передает Daily Mail. Однако у такого сравнительно благотворного влияния на организм ученые нашли негативные предпосылки.

Как выяснилось, у геймеров во время игры не повышаются какие-либо навыки, которые они впоследствии могли бы использовать в постели. На самом деле, они вступают в более длительную интимную связь, так как их сексуальное влечение гораздо ниже, чем у остальных мужчин.

"Хотя видеоигры – это весело, чрезмерное увлечение ими может иметь негативные последствия для интимной жизни", – заявил автор исследования Андреа Сансоне. Эксперты предположили, что "стресс от видеоигр приводит к повышению гормона пролактина, в результате чего, вероятно, снижается сексуальное влечение".

Также ученые отметили, что во время игры у геймеров повышается уровень дофамина, гормона удовольствия. По мнению специалистов, постоянно испытывающим радость геймерам секс уже не кажется очень приятным занятием. "Это приводит к отклонениям в мужских рефлексах", – заключили эксперты.

Спустя столько лет, наткнулся на Счастливый фермер вконтакте, а у меня там ГОРОХ СОЗРЕЛ. Ничего в этом мире не меняется. — Чистилище. (@rocks_and_rolls) 8 августа 2011 г.

Напомним, ранее сексологи рассказали об основных приемах, которыми пользуются мужчины для увеличения продолжительности полового акта. В частности, среди них специалисты выделили использование лубрикантов, частую смену поз, регулярные тренировки и посторонние мысли.