Видеоигры признали полезными для интимной жизни
Специалисты подчеркнули, что мужчины, которые играют в видеоигры хотя бы час в день, меньше подвержены преждевременному окончанию полового акта, передает Daily Mail. Однако у такого сравнительно благотворного влияния на организм ученые нашли негативные предпосылки.
Как выяснилось, у геймеров во время игры не повышаются какие-либо навыки, которые они впоследствии могли бы использовать в постели. На самом деле, они вступают в более длительную интимную связь, так как их сексуальное влечение гораздо ниже, чем у остальных мужчин.
"Хотя видеоигры – это весело, чрезмерное увлечение ими может иметь негативные последствия для интимной жизни", – заявил автор исследования Андреа Сансоне. Эксперты предположили, что "стресс от видеоигр приводит к повышению гормона пролактина, в результате чего, вероятно, снижается сексуальное влечение".
Также ученые отметили, что во время игры у геймеров повышается уровень дофамина, гормона удовольствия. По мнению специалистов, постоянно испытывающим радость геймерам секс уже не кажется очень приятным занятием. "Это приводит к отклонениям в мужских рефлексах", – заключили эксперты.
Спустя столько лет, наткнулся на Счастливый фермер вконтакте, а у меня там ГОРОХ СОЗРЕЛ. Ничего в этом мире не меняется.— Чистилище. (@rocks_and_rolls) 8 августа 2011 г.
Напомним, ранее сексологи рассказали об основных приемах, которыми пользуются мужчины для увеличения продолжительности полового акта. В частности, среди них специалисты выделили использование лубрикантов, частую смену поз, регулярные тренировки и посторонние мысли.
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