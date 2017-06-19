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Общество

Отказ от секса создает безжалостных убийц

Фото: Peter Macdiarmid /Gettyimages.ru
В результате исследования особенностей паразитических червей французские ученые сделали неожиданное открытие. Согласно полученным данным, галловые нематоды, размножающиеся исключительно бесполым путем, являются безжалостными убийцами урожая.
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Специалисты отмечают, что всего существует 98 видов галловой нематоды, однако не все из них размножаются исключительно бесполым путем. Тем не менее именно такие паразитические черви наносят наибольший урон сельскому хозяйству, пожирая до пяти процентов мирового урожая культурных сортов растений, передает EurekAlert!

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Ученые выяснили, что ряд нематодов превратился в безжалостных убийц при переходе на новый уровень адаптации, научившись размножаться с помощью дублирования геномов. Согласно результатам исследования, живущие без секса черви являются результатом недавней межвидовой гибридизации. После мутации их гены приобрели множество особенностей, обеспечивающих преимущества над спаривающимися нематодами.

Подобная гибридизация червей привела к тому, что они научились наносить более крупный урон сельскохозяйственным угодьям, в отличие от остальных видов нематодов. Более того, мутировавшие насекомые имеют большую зону охвата в деле уничтожения урожая – они могут пожирать растения, ранее способные противостоять паразитам.

"Долгое время галловые нематоды были эволюционной головоломкой, так как самыми разрушительными сельскохозяйственными паразитами оказались те, кто отказался от секса и мейоза", – заявил исследователь Этьен Данчинов. "Теперь важно понять, как появились эти мутации и могут ли в идентичных условиях возникнуть новые, еще более агрессивные и разрушительные гибриды", – заключил он.

Напомним, ранее американские ученые в результате опытов на нематодах выяснили, что мужчины, как правило, предпочитают сексу еду. Голодные черви на генетическом уровне между партнером и пищей выбирают второй вариант. Специалисты отметили, что подобное поведение свойственно и мужчинам.

Автор: Олег Шивалов19 июня 2017, 17:21

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