29% россиян готовы изменить супругам в отпуске
Туристический сервис Momondo провел опрос среди 25 тысяч туристов из 23 стран мира на тему того, как они относятся к внебрачным связям во время отпуска. Оказалось что больше всех изменяют своим вторым половинкам на курортах жители Швейцарии (41%), сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.
На втором месте в рейтинге неверности оказались холодные и прагматичные финны, а на третьем месте – горячие итальянцы. Вопреки распространенному стереотипу, большинство россиян придерживается весьма высоких морально-нравственных принципов. Так, 68% опрошенных соотечественников никогда не заводили курортных романов.
Отважится на любовную авантюру и изменить второй половинке во время отпуска готовы лишь 29% россиян. При этой, жители нашей страны оказались самыми ревнивыми: лишь 28% опрошенных готовы отпустить своих партнеров путешествовать в одиночестве.
Ранее стало известно, что в конце сентября стартует первый в мире секс-круиз. Приобрести билеты на пароход с плосткими удовольствиями можно уже сейчас. Их стоимость составит от 2 883 до 10 996 долларов.
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