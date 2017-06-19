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Lifestyle

29% россиян готовы изменить супругам в отпуске

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Эксперты в области туризма провели опрос, касающийся морально-нравственного поведения людей во время отдыха на курорте. Результаты исследования показали, что россияне намного более верны своим вторым половинкам, чем жители Европы.
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Туристический сервис Momondo провел опрос среди 25 тысяч туристов из 23 стран мира на тему того, как они относятся к внебрачным связям во время отпуска. Оказалось что больше всех изменяют своим вторым половинкам на курортах жители Швейцарии (41%), сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash. 

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На втором месте в рейтинге неверности оказались холодные и прагматичные финны, а на третьем месте – горячие итальянцы. Вопреки распространенному стереотипу, большинство россиян придерживается весьма высоких морально-нравственных принципов. Так, 68% опрошенных соотечественников никогда не заводили курортных романов.

Отважится на любовную авантюру и изменить второй половинке во время отпуска готовы лишь 29% россиян. При этой, жители нашей страны оказались самыми ревнивыми: лишь 28% опрошенных готовы отпустить своих партнеров путешествовать в одиночестве.   

Ранее стало известно, что в конце сентября стартует первый в мире секс-круиз. Приобрести билеты на пароход с плосткими удовольствиями можно уже сейчас. Их стоимость составит от  2 883 до 10 996 долларов. 

Лайнер, рассчитанный на 690 человек отправится в путь 26 сентября. Он будет делать остановки в портах Италии, Словении и Хорватии, а конечным пунктом путешествия станет, безусловно, самый романтичный город в мире – Венеция.  

Автор: Рудольф Великолепный19 июня 2017, 12:51

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