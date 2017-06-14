Давление в Москве снизилось до рекорда

Показания барометра на метеостанции ВДНХ в Москве 13 июня упали до отметки 731,3 миллиметра ртутного столба. Это рекордно низкий показатель, пишет газета "Известия".

Прежний рекорд минимального атмосферного давления в столице был зафиксирован 13 июня 1982 года. Тогда барометры показали 731,4 миллиметра ртутного столба.