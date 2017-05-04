Российские бомбардировщики перепугали США

ВВС США заметили над Аляской два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителей Су-35. Американцы тут же подняли на перехват свои военные самолеты.

По информации официальных источников, российские самолеты патрулировали зону воздушной обороны США. Заметившие их американцы не на шутку испугались и тут же подняли технику на перехват и сопровождение.

Для этого ВВС США направили два многоцелевых истребителя F-22 с применением технологии "стелс". Они в тот момент находились в 50 милях к юго-западу от города Чариот, штат Аляска, патрулируя воздушное пространство, передает телеканал Fox News.

Выяснилось, что российские самолеты не были вооружены. На протяжении всего полета они оставались в международном воздушном пространстве.

BREAKING: US Air Force jets intercept Russian bombers, fighter jets near Alaska https://t.co/QBl7Z13C5H — Fox News (@FoxNews) 4 мая 2017 г.

Напомним, в апреле этого года американские военные сообщали, что российские бомбардировщики четыре дня подряд патрулировали международное воздушное пространство в районе Аляски. Никаких нарушений выявлено не было.

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Как писали Dni.Ru, на смену легендарным "Медведям", советским бомбардировщикам-ракетоносцам Ту-95, придет перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) – пятое поколение стратегических бомбардировщиков. Его действующую модель планируется представить общественности уже в 2018 году, а официально ПАК ДА "встанет на крыло" к 2025 году.