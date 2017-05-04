Российские бомбардировщики перепугали США
По информации официальных источников, российские самолеты патрулировали зону воздушной обороны США. Заметившие их американцы не на шутку испугались и тут же подняли технику на перехват и сопровождение.
Для этого ВВС США направили два многоцелевых истребителя F-22 с применением технологии "стелс". Они в тот момент находились в 50 милях к юго-западу от города Чариот, штат Аляска, патрулируя воздушное пространство, передает телеканал Fox News.
Выяснилось, что российские самолеты не были вооружены. На протяжении всего полета они оставались в международном воздушном пространстве.
BREAKING: US Air Force jets intercept Russian bombers, fighter jets near Alaska https://t.co/QBl7Z13C5H— Fox News (@FoxNews) 4 мая 2017 г.
Напомним, в апреле этого года американские военные сообщали, что российские бомбардировщики четыре дня подряд патрулировали международное воздушное пространство в районе Аляски. Никаких нарушений выявлено не было.
Как писали Dni.Ru, на смену легендарным "Медведям", советским бомбардировщикам-ракетоносцам Ту-95, придет перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) – пятое поколение стратегических бомбардировщиков. Его действующую модель планируется представить общественности уже в 2018 году, а официально ПАК ДА "встанет на крыло" к 2025 году.
Звезда Comedy Woman пожаловалась на медиков
У актрисы деформировались губы и подбородок
Музыкант поражен доходам своих коллег
Любовь призналась, что ее ни разу не звали в ЗАГС