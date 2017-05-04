Определено идеальное количество секс-партнеров
Зачастую люди стесняются называть своим вторым половинкам реальное число своих бывших секс-партнеров. Они боятся показаться слишком развратными, либо наоборот, неопытными в амурных делах.
О том, каково же идеальное количество любовников, у разных полов одно мнение. Большинство респондентов считают, что 12 – идеальное количество, сообщает Daily Mail. Примечательно, что десять партнеров, по мнению опрошенных – это уже слишком мало. Таких людей считают закрепощенными и неспособными принести удовольствие своей половинке в постели.
А вот если человек имел сексуальные отношения более, чем с 19 людьми, то его считают слишком эгоистичным. Как мужчины, так и женщины уверены, что такому партнеру трудно угодить.
Узнать о том, сколько было любовниц у их спутников жизни, пожелали бы не менее 45% представительниц прекрасного пола. А о бывших партнерах своих женщин захотели знать 53% мужчин.
Напомним, ранее американские ученые выяснили, что люди, которые занимаются сексом каждые два-три дня, испытывают наибольшее удовлетворение. Впрочем, врачи советуют доверять не выверенным графикам, а собственным ощущениям.
Чтобы составить оптимальное расписание занятий сексом, потребовалось провести масштабный эксперимент, участие в котором приняли свыше 200 супружеских пар. Выяснилось, что удовольствие от близости может длиться примерно 48 часов, поэтому возобновлять плотские утехи раньше двухсуточного перерыва нет смысла.
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