Определено идеальное количество секс-партнеров

Исследование, проведенное одним из зарубежных сайтов знакомств, показало, что женщины, как и мужчины, придерживаются одного мнения в вопросе о количестве сексуальных партнеров у человека за всю жизнь. По мнению большинства опрошенных, десять любовников – это слишком мало.

Зачастую люди стесняются называть своим вторым половинкам реальное число своих бывших секс-партнеров. Они боятся показаться слишком развратными, либо наоборот, неопытными в амурных делах.

О том, каково же идеальное количество любовников, у разных полов одно мнение. Большинство респондентов считают, что 12 – идеальное количество, сообщает Daily Mail. Примечательно, что десять партнеров, по мнению опрошенных – это уже слишком мало. Таких людей считают закрепощенными и неспособными принести удовольствие своей половинке в постели.

А вот если человек имел сексуальные отношения более, чем с 19 людьми, то его считают слишком эгоистичным. Как мужчины, так и женщины уверены, что такому партнеру трудно угодить.

Узнать о том, сколько было любовниц у их спутников жизни, пожелали бы не менее 45% представительниц прекрасного пола. А о бывших партнерах своих женщин захотели знать 53% мужчин.

Напомним, ранее американские ученые выяснили, что люди, которые занимаются сексом каждые два-три дня, испытывают наибольшее удовлетворение. Впрочем, врачи советуют доверять не выверенным графикам, а собственным ощущениям.

Чтобы составить оптимальное расписание занятий сексом, потребовалось провести масштабный эксперимент, участие в котором приняли свыше 200 супружеских пар. Выяснилось, что удовольствие от близости может длиться примерно 48 часов, поэтому возобновлять плотские утехи раньше двухсуточного перерыва нет смысла.