На трех станциях метро Москвы закрыли эскалаторы

По одному эскалатору на станциях "Третьяковская" и "Тургеневская" Калужско-Рижской линии, а также на "Кузнецком Мосту" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена 11 мая закрыли на ремонт, передает сетевое издание m24.ru. Эскалатор на "Третьяковской" откроют 13 мая, на "Тургеневской" и "Кузнецком Мосту" они будут закрыты до 14 и 15 июня соответственно.

Капитальный ремонт эскалаторов в столичной подземке проводится на пяти станциях:

"Царицыно"

"Киевская"

"Смоленская"

"Шоссе Энтузиастов"

"Крестьянская застава"

Планируется, что в ближайшее время работы затронут "Речной вокзал", "Охотный Ряд" и "Крылатское".