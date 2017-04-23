На Москву обрушился шквалистый ветер

Синоптики предупредили жителей столицы о сохранении шквалистого ветра. Непогода продержится в городе до вечера воскресенья, передает "Интерфакс".
Между тем, гидрометцентр России уточняет, что порывы юго-западного и западного ветра в столице могут достигать 20 метров в секунду. При этом температура воздуха 7 градусов.
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