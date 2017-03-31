Трогательная история дружбы суслика и овчарки

В городе Форт-Уэрт в штате Техас (США) родилась трогательная дружба между шестилетней овчаркой Бэнкси и сусликом по имени Принц. Хозяева животных супруги Брэд и Тейлор Виллиамс периодически делятся историей развития отношений своих питомцев в Сети.

Они завели Принцу отдельную страницу в Instagram, на которой рассказывают обо всех новостях своих братьев меньших. Как видно из публикаций, Бэнкси замечательно ладит с малышом.

Их совместное времяпровождение довольно разнообразно. Помимо игр дома, животные отлично гуляют вместе. Даже когда Принц вредничает и шалит, мудрая Бэнкси реагирует на это спокойно.

Пара Виллиамс завела нового питомца – суслика в тот день, когда умер известный певец Принц. Так суслик и получил свое имя.

Кроме того, в доме супругов живет еще один питомец – 11-летний йоркширский терьер Коко. Но она в играх Бэнкси и Принца не принимает, поскольку любит спокойное времяпровождение.

По словам хозяев, суслик настолько общителен, что постоянно ластится и к ним. Принцу даже позволили спать в супружеской постели и путешествовать вместе.

Как писали Dni.ru, в прошлом году необычная семейная история разыгралась в уфимском зоопарке – китайский шелковый петух Петр ушел от своей курицы и цыплят и поселился с двумя козлятами. Для молодых парнокопытных он стал приемным отцом.

Напомним, сотрудники уфимского зоопарка рассказали, что обычно парнокопытным трудно сойтись с другими животными. Не стали исключением и живущие в одном вольере козлята и барашек. Тем не менее, им удалось найти для себя друга – им стал китайский шелковый петух Петр.