Бродяге с собакой пожертвовали 700 тысяч рублей
По словам Лесли Болдуина, Дэррил никогда не просит милостыню, не пьет и не употребляет наркотики. Неизвестные напали на бродягу и выбили ему зубы, а Макса ранили ножом, сообщает РИА ФАН. Познакомившийся с бездомным шотландец решил помочь ему и собаке, он объявил сбор средств на новое жилье для Дэррила.
Лесли Болдуин хотел собрать две тысячи фунтов, однако за сутки сумма пожертвований уже превысила первоначальную в пять раз. Доброжелатель рассказал, что краудфандинговой кампанией заинтересовались в агентстве недвижимости, и ее представитель согласился подыскать бродяге жилье по доступной цене.
"Я рассказал об этом Дэррилу сегодня утром, и мне кажется, что я плакал даже сильнее его. Он подпрыгнул, начал танцевать на улице, а потом прыгал от понимания того, что у него будет дом", – написал на сайте по сбору средств Лесли Болдуин.
Он добавил, что часть денег также пойдет на лечение Макса.
"Я не могу просто вручить Дэррилу деньги и уйти. Я найду службу поддержки, которая поможет нам использовать деньги максимально эффективно", – пояснил он.
Ранее в американском штате Орегон хозяева оставили на улице собаку с перекошенной челюстью. Пса подобрали сотрудники приюта и собирались усыпить. Тем временем фотографию животного начали активно обсуждать в соцсетях. В результате в учреждение поступило множество звонков и писем от желающих забрать питомца.
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