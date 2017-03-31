У основания Китайгородской стены нашли тайную комнату

У основания Китайгородской стены московские археологи обнаружили "слух" – тайную комнату. Она использовалась в XVI веке для прослушки неприятеля по ту сторону крепостного сооружения, пишет "Газета.ru" со ссылкой на официальный сайт мэра столицы .

"В одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом увидели небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента. Предположительно, там находилась Богословская башня Китай-города", – сообщил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.