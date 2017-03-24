Таксистам с иностранными правами запретят работать в России

Водители-иностранцы не смогут работать на территории России с 1 июля 2017 года. Уберечь от потери работы может лишь наличие российских прав, пишет газета "Известия".

Поправки в закон "О безопасности дорожного движения" только в столице затронут 20% таксистов. Перевозчиков, позволивших водителям выйти на линию без российских прав, будут штрафовать на 50 тысяч рублей.

Профсоюз такси одобрил нововведения, пояснив, что так снизится число нелегальных перевозчиков. "Значительная часть таксистов, особенно в Москве, имеют права Узбекистана, Таджикистана и других бывших союзных республик. При этом они зачастую не официально трудоустроены, а берут машины в аренду", – сообщил председатель межрегионального профсоюза "Таксист" Ярослав Щербинин.